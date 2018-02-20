Предполагаемого участника хищений в "Воентелекоме" ищут через Интерпол

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Один из предполагаемых участников многомиллионной аферы в "Воентелекоме" Сергей Лучанинов остается в международном розыске, где он скрывается, следствие не знает, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России в ответ на запрос РИА Новости.

В конце января начальник Лучанинова, руководитель Центр анализа электромагнитной совместимости и предполагаемый организатор хищений Дмитрий Фунтов покончил с собой в Хорватии. По данным хорватских СМИ, Фунтов добивался в этой стране убежища, но недавно получил отказ.

"Лучанинов Сергей Иванович, 14.07.1958 года рождения, объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи на территории всех государств – членов Интерпола. Какой-либо информации об установлении местонахождения Лучанинова на территории зарубежных государств в Генеральную прокуратуру РФ не поступало", — говорится в сообщении ГП РФ.

Как только Генпрокуратуре станет известно о том, где именно скрывается Лучанинов, "незамедлительно будет решен вопрос о направлении запроса о его выдаче".

В России Лучанинову вменяют хищение более 211 миллионов рублей в государственном предприятии "Воентелеком" в 2005 году (при этом общая сумма аферы, как сообщалось, превышает 680 миллионов). Ему грозит до десяти лет заключения.

Ряд участников аферы в 2011 году были осуждены на реальные сроки. Сейчас Лучанинов, вероятно, остается единственным героем той истории, кто еще не попался следствию и при этом еще жив.