"Аэрофлот" подаст в суд на помощника главы Якутии из-за дебоша на борту

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" намерена через суд взыскать расходы с помощника главы Якутии после конфликта на борту, который привел к задержке воздушного судна, сообщает компания.
В "Аэрофлоте" позднее рассказали, что пассажиры пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади, отказались предъявить посадочные талоны, а помощник главы республики Евгений Шигапов якобы попытался проникнуть в кабину пилотов. Как утверждалось, из-за агрессивного поведения в итоге Шигапов был снят с рейса.
Власти Якутии, комментируя инцидент, заявляли, что никаких угроз и попыток звонить руководству Минтранса, Росавиации или администрации президента РФ со стороны Борисова не было. Сам Борисов заявил, что рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота", которые, по его словам, забыли передать посадочные талоны.