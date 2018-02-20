"Аэрофлот" подаст в суд на помощника главы Якутии из-за дебоша на борту

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" намерена через суд взыскать расходы с помощника главы Якутии после конфликта на борту, который привел к задержке воздушного судна, сообщает компания.

Ранее в каналах в Telegram появилась фотография документа, из которого следовало, что рейс SU 1750 Москва — Якутск вылетел в аэропорт назначения в 20:31 вместо 18:50 по расписанию из-за инцидента с главой Якутии Егором Борисовым, который якобы не подчинился законным требованиям экипажа и угрожал командиру воздушного судна увольнением.

В "Аэрофлоте" позднее рассказали, что пассажиры пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади, отказались предъявить посадочные талоны, а помощник главы республики Евгений Шигапов якобы попытался проникнуть в кабину пилотов. Как утверждалось, из-за агрессивного поведения в итоге Шигапов был снят с рейса.

"Аэрофлот" намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево, с Евгения Шигапова, который был отстранен от полета за неподчинение требованиям экипажа и попытку самовольно проникнуть в кабину пилотов воздушного судна", — говорится в сообщении компании.

Власти Якутии, комментируя инцидент, заявляли, что никаких угроз и попыток звонить руководству Минтранса, Росавиации или администрации президента РФ со стороны Борисова не было. Сам Борисов заявил, что рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота", которые, по его словам, забыли передать посадочные талоны.