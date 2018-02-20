Бывшему главе ростовской ГИБДД за превышение полномочий смягчили приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд смягчил приговор бывшему руководителю регионального управления ГИБДД Сергею Моргачеву, осужденному ранее на год лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель суда.

Срок уменьшен на два месяца.

"Исключить из приговора … признание в качестве отягчающего обстоятельства "совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел". Смягчить наказание Моргачеву до десяти месяцев лишения свободы условно", — пояснил представитель суда.

Уголовное дело возбудили после того, как офицер в 2015 году приказал подчиненным отремонтировать здание главка за их собственный счет и закупить также мебель и технику. В итоге, подчиненные потратили на эти работы больше 3,2 миллиона рублей.

За два месяца до приговора (вынесен в минувшем декабре) Моргачев сообщил РИА Новости, что получил приказ об увольнении и восстанавливаться в должности не планирует. Прокурор просил приговорить Моргачева к двум годам лишения свободы условно.

Дело возбудили после публикации в интернете видео, на котором о автор, представившись сотрудником ГИБДД, рассказал о злоупотреблениях начальства. По словам подчиненных, после появления ролика на YouTube Моргачев приказал за одну ночь уничтожить следы ремонта (сорвать обои, снять люстры, вынести мебель, убрать раковины и так далее).

Моргачев ранее фигурировал еще в одном громком деле, но в качестве потерпевшего. Он был избит в подъезде своего дома в марте 2014 года. По версии следствия, нападение организовал его заместитель Александр Оцимик, который был "не согласен с деятельностью руководителя".

Для этого Оцимик, как считает следствие, за 500 тысяч рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который разработал план нападения при помощи двух исполнителей и одного пособника. Ворошиловский районный суд приговорил Оцимика к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 48 миллионов рублей.