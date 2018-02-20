На Алтае пропала девочка при попытке перейти по льду реку Бия

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следователи завели дело после пропажи девочки, пытавшейся перейти через реку Бия по льду вместе со своим отцом на Алтае, тело мужчины уже обнаружено, сообщается на сайте СК России.

"Поступило сообщение о безвестном исчезновении 38-летнего жителя поселка Кирпичного Смоленского района и его 10-летней дочери. Незамедлительно следственными органами СК РФ по Алтайскому краю организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия, возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 18 февраля 2018 года мужчина и его дочь направились из посёлка Кирпичного на противоположную сторону реки Бия в посёлок Сорокино города Бийска пешком по льду. Следователи зафиксировали следы человека, собаки и снегоката, уходящие в сторону открытой протоки. На противоположном берегу указанные следы отсутствовали.

Добавляется, что во вторник было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти, собака и снегокат. Продолжаются поиски тела девочки.