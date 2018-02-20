В Рязанской области изъяли около 46 тонн поддельного алкоголя

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Полицейские изъяли около 46 тонн фальсифицированной алкогольной продукции в Рязанской области и задержали предполагаемых организаторов ее производства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники МВД России в Касимовском районе Рязанской области пресекли работу подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Изъято 46 тонн суррогата", — рассказала Волк.

По ее словам, во время рейда обнаружено и изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции с федеральными специальными марками, имеющих признаки подделки, 24 тысяч литров спирта и спиртосодержащей жидкости, линия для розлива спиртосодержащей жидкости и пустая тара в количестве 160 тысяч бутылок. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу.

Сотрудники полиции также задержали предполагаемого 50-летнего организатора незаконного производства и двух его пособников. Лицензии и необходимых документов на изготовление алкогольной продукции у них не было. Также силовики задержали 12 иностранных граждан, проживавших и работавших на производстве, отметила Волк.

Она добавила, что в отношении трех злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование". Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.