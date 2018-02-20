Суд в Чувашии обязал мужчину удалить татуировки с нацистской символикой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Суд в Чувашии обязал мужчину, отбывающего наказание в одной из колоний на территории республики, удалить с тела татуировки в виде нацистской символики, сообщает Чебоксарский районный суд.

Суд установил, что татуировки у осужденного расположены на груди.

"Татуировки, нанесенные на тело осужденного, схожи с нацистской символикой, использовавшейся в качестве государственной символики фашисткой Германии, до степени смешения. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, и оштрафовал его на 1 тысячу рублей. Кроме того, суд подверг его наказанию в виде конфискации предмета правонарушения в виде самостоятельного удаления татуировок", — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что запрет на использование нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах установлен законом "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов".

Понятия "нацистская атрибутика и символика" и "атрибутика и символика, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения" включают в себя знамена, значки, атрибуты униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты, использовавшиеся организациями, признанными Нюрнбергским международным трибуналом преступными, а также воспроизведение перечисленных элементов атрибутики или символики в любой форме.