В ЮФО выявили около 4,7 тысяч нарушений безопасности на объектах ТЭК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Около 4,7 тысячи нарушений безопасности выявлены после проверки 183 объектов топливно-энергетического комплекса Южного федерального округа, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"На территории округа осуществлены контрольные мероприятия на 183 объектах топливно-энергетического комплекса, прошедших процедуру категорирования. Выявлено 4733 нарушения обязательных требований по обеспечению безопасности, в территориальные антитеррористические комиссии и органы прокуратуры направлено 900 представлений", — сказал Патрушев на выездном совещании.

По его словам, нарушения касаются в первую очередь физической защиты и требований к инженерно-технической укрепленности, включая оборудование системами оперативной связи и оповещения, электропитания и средствами досмотра.

"В рамках реализации проекта по построению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" выработаны дополнительные меры по дальнейшему развитию на территориях муниципальных образований систем контроля за состоянием безопасности социальной инфраструктуры, повышена эффективность межведомственного взаимодействия в случаях чрезвычайных ситуаций", — заключил Патрушев.