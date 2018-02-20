Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами… по району Люблино при силовой поддержке бойцов Росгвардии… задержали подозреваемых в разбое", – говорится в сообщении.

Как сообщается, в службу "02" обратился гражданин, который стал очевидцем разбоя. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что несколько человек в медицинских масках напали на гражданина возле дома на Белореченской улице. По данным МВД, они избили его железным прутом, похитили верхнюю одежду, паспорт, ключи от квартиры, а также 160 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин 24 и 30 лет. Похищенным они распорядились по своему усмотрению. Как установлено, потерпевший, работающий продавцом на рынке, нанимал иногда злоумышленников в качестве грузчиков.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в полицию поздно вечером 14 февраля обратился 22-летний гражданин Китая, приехавший в столицу работать продавцом одежды на рынке "Садовод". Он рассказал, что четверо мужчин в масках избили его железным прутом около магазина на улице Белореченская на юго-востоке Москвы и сняли с него куртку, в которой находилось около 150 тысяч рублей.

Официально в пресс-службе главка не сообщили, был ли потерпевший гражданином Китая, однако источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт именно о нем.