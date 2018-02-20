На Кубани начали проверку из-за слов судьи о стерилизации многодетной мамы

КРАСНОДАР, 20 фев — РИА Новости. Курганинский районный суд Краснодарского края проводит служебную проверку в отношении федерального судьи Константина Распопова после публикации компрометирующей его аудиозаписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе райсуда.

В понедельник в одном из Telegram-каналов была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, Распопов в беседе с адвокатом многодетной матери Светланы предлагает его подзащитной "сделать операцию по ограничению детей".

"В настоящий момент проводится проверка. Создана комиссия. Результаты проверки будут обнародованы", — сообщили в суде, уточнив, что срок проверки — 10 дней.

Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого Арбитражного суда Алексея Шевченко после появления в интернете записи с его руганью во время заседания.