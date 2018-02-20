В Москве вынесли приговор водителю, сбившему насмерть пешехода

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы признал виновным и назначил наказание в виде двух лет колонии Александру Ломову, обвиняемому в гибели пешехода в Москве в конце 2016 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Ломова виновным, назначить ему наказание в виде двух лет колонии общего режима", — говорится в приговоре судьи Юлии Сафиной, оглашенном во вторник.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд запретил Ломову управлять автомобилем в течение года.

Ломову вменяется часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину он признал в полном объеме и возместил весь ущерб.

В Москве на Бауманской улице 13 декабря 2016 года водитель Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся. Правоохранители объявили в розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца машины, и Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода. Ломов был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В августе Ломов был экстрадирован из Германии.