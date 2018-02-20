В Брянске возбудили уголовное дело после падения двух рабочих с автовышки

БРЯНСК, 20 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с падением двух рабочих с автовышки в Брянске, обрезавших деревья, сообщает СУСК по региону.

"В Брянске возбуждено уголовное дело по факту получения тяжелых травм работниками в результате падения подъемного механизма автовышки", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным следствия, инцидент произошел 8 февраля, во время работ по спиливанию деревьев на улице Менжинского города Брянска внезапно сложился подъемный механизм автовышки. В результате двое рабочих МБУ "Дорожное управление Советского района" при падении со значительной высоты получили тяжелые травмы, отмечает следствие.

Расследование уголовного дела продолжается, причины происшествия выясняются.