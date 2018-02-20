Около пяти тысяч человек пришли проститься с жертвами стрельбы в Кизляре

Жители Кизляра принесли цветы к Свято-Георгиевскому храма, где 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Жители Кизляра принесли цветы к Свято-Георгиевскому храма, где 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по прихожанам

КИЗЛЯР, 20 фев — РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек пришли проститься с жертвами стрельбы около Храма Георгия Победоносца в Кизляре, сообщил РИА Новости представитель городской мэрии.

"Около пяти тысяч человек пришли на панихиду, чтобы проститься с жертвами трагедии", — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, в похоронной процессии принимают участие представители исполнительной власти Дагестана, родственники погибших и пострадавших, военные, казаки Ставрополья, а также представители соседних регионов и горожане.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.