В Ленобласти почти 3,5 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи человек в поселке Щеглово Ленинградской области остались без холодной воды из-за аварии, сообщило региональное ГУМЧС.

"В 11.25 20 февраля поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения по адресу: Всеволожский район, поселок Щеглово. В зоне отключения находятся 3500 человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада МУП "Щегловская управляющая компания" (восемь человек и две единицы техники). Также месту выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района.