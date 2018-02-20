На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,8

КРАСНОДАР, 20 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло во вторник в поселке Свободный Приморско-Ахтарского района, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"В 11:00 мск 20 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в поселке Свободный Приморско-Ахтарского района произошло сейсмособытие магнитудой 3,8", – говорится в сообщении. Отмечается, что информацию подтвердили в ФГБУН геофизическая служба РАН города Обнинск.

По данным спасателей, толчки ощущались в поселках Свободный, Ахтарский и Приморский.

"Жертв и разрушений нет, эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", – добавили в МЧС.