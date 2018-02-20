В Свердловской области загорелась пилорама

В Верхней Салде ликвидируют пожар на пилораме. 20 февраля 2018

В Верхней Салде ликвидируют пожар на пилораме. 20 февраля 2018

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пожар площадью около 1 тысячи квадратных метров вспыхнул на пилораме в промышленной зоне города Верхняя Салда Свердловской области, в настоящее время он локализован, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

"На месте пожара развернут штаб пожаротушения. В 14.01 (местное время) огонь локализован, тушение продолжается, сил и средств достаточно. Предварительная площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.40 (местное время)", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, горит кровля и пиломатериалы в здании пилорамы. Отмечается, что большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня по зданию пилорамы.

"Угрозы распространения огня за пределы здания нет. По предварительной информации, 12 работников пилорамы самостоятельно покинули горящее здание, информации о пострадавших не поступало", — добавляет спасательное ведомство.