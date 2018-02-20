Полковник Максименко знал, что его прослушивают, заявил свидетель в суде

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Начальник Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко понимал, что его прослушивают и разрабатывают, заявил в суде во вторник его бывший первый зам Николай Волков.

"Да, мы обсуждали с Максименко, что нас слушают, разрабатывают, что-то такое было, без конкретики", — сказал свидетель, отметив, что их должности "предполагали" это.

Также свидетель рассказал, что дело так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов) они с Максименко обсуждали с руководством Управления "М" ФСБ РФ, куда ездили для "награждения ряда сотрудников".

"Я разговаривал с (замглавы управления "М" Трухачевым) Алексеем Борисовичем. Он на меня так пристально смотрел, что я спросил, что он хочет услышать. Максименко разговаривал с начальником Управления "М" ФСБ, они обсуждали дело Шакро, но что именно, я не знаю", — заявил Волков.

Свидетель также рассказал, что руководство УСБ СК РФ не имеет полномочий давать указания следователям по расследованию уголовных дел.

"Следователь — независимое процессуальное лицо. У него свое начальство, задания которого он выполняет. Думаю, ни один следователь на это бы не пошел", — сказал свидетель, отвечая на вопрос защиты, мог ли Максименко или другой его зам Александр Ламонов повлиять на расследование по делу Шакро.

Максименко, Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Шакро 500 тысяч евро за освобождение его подручного Итальянца (Андрея Кочуйкова) из СИЗО.