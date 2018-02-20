В Череповце мужчина ранил подростка ножом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ножевого ранения 14-летнего подростка в Череповце, сообщает во вторник СУСК РФ по Вологодской области.

"По данным следствия, накануне вечером в подъезде жилого дома на улице Краснодонцев в городе Череповце неизвестный мужчина нанес подростку ножевое ранение. По предварительным данным, которые сейчас проверяются следователями, между мальчиком и мужчиной произошел конфликт", — говорится в сообщении.

Подросток сообщил о ранении матери по телефону, он был доставлен в больницу.

По факту причинения 14-летнему подростку ножевого ранения возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, разыскивают очевидцев и свидетелей произошедшего, ведутся поиски подозреваемого.