В Череповце мужчина ранил подростка ножом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ножевого ранения 14-летнего подростка в Череповце, сообщает во вторник СУСК РФ по Вологодской области.
Подросток сообщил о ранении матери по телефону, он был доставлен в больницу.
По факту причинения 14-летнему подростку ножевого ранения возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, разыскивают очевидцев и свидетелей произошедшего, ведутся поиски подозреваемого.