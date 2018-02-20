Жителя Якутии подозревают в сексуальном насилии над четырьмя детьми

ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Амгинском районе Якутии в отношении мужчины, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении четверых малолетних детей, сообщает СУСК РФ по региону во вторник.

Следствием установлено, что с 2015 по 2016 года мужчина 1959 года рождения неоднократно совершал у себя дома в отношении детей 2005, 2006, 2008, 2010 годов рождения насильственные действия сексуального характера.

"Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста". Подозреваемый задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования дела назначены необходимые экспертные исследования, в том числе комплексная судебно-медицинская экспертиза.