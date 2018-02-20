Суд отказал в УДО осужденному за превышение полномочий экс-мэру Брянска

ВОРОНЕЖ, 20 фев — РИА Новости. Апелляционная инстанция отказала в условно-досрочном освобождении бывшему мэру Брянска, осужденному на четыре года за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает во вторник прокуратура региона.

Бывший глава администрации Брянска Сергей Смирнов был приговорен 15 июля 2015 года Советским районным судом к четырем годам колонии общего режима. В ноябре прошлого года Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Смирнова. Защита обжаловала это решение, и во вторник, 20 февраля, Брянский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел жалобу.

"Суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения ходатайства. С этим решением согласился и суд апелляционной инстанции", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2009 года Смирнов незаконно подписал разрешения на ввод в эксплуатацию восьми многоквартирных жилых домов в поселке Белые Берега Брянска, строительство которых на тот момент еще не было завершено. В результате дома были построены с грубыми нарушениями строительных норм и стандартов, затем приобретены мэрией в муниципальную собственность, и в них переселили граждан из аварийного и ветхого жилья. В октябре 2014 года жилые здания признали аварийными и подлежащими сносу. Согласно выводам экспертов, общая сумма ущерба превысила 119 миллионов рублей.