В Приморье будут судить таксиста, применившего силовой прием к пенсионеру

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Дело в отношении водителя такси в Приморье, применившего силовой прием к пенсионеру, который сделал ему замечание, передано в суд Владивостока, сообщает Генеральная прокуратура РФ во вторник.

"В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как считает следствие, в ноябре прошлого года 63-летний мужчина увидел, что такси перегородило пешеходную дорожку, и сделал замечание водителю. После этого таксист подошел к пенсионеру и бросил его на землю, применив силовой прием. Пострадавший получил закрытый перелом левого бедра.

Следователи выяснили, что 47-летний таксист был кандидатом в мастера спорта по боевым искусствам. Раскрыть преступление удалось с помощью записи с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал госномер такси, отмечает Генпрокуратура.

Водителю такси предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности), санкция по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.