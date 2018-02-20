Медики рассказали о состоянии двоих пострадавших в ДТП с автобусами в Перми

ПЕРМЬ, 20 фев — РИА Новости. Жизни и здоровью двух госпитализированных пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Перми, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

Авария с участием двух маршрутных автобусов произошла утром во вторник на перекрестке улиц Уинская — Макаренко. При столкновении погиб подросток, еще два пассажира были госпитализированы в больницу. Возбуждены уголовные дела.

"Одного пострадавшего увезли в городскую больницу № 1, другого — в больницу № 2. Состоянию их здоровья ничего не угрожает", — сообщили в краевом Минздраве.

По информации главы информационно-аналитического управления администрации Перми Андрея Каменских, опубликованной им в Facebook, попавшие в больницу пассажиры — студенты.