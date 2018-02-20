В Екатеринбурге задержали подозреваемого в лжеминировании метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в лжеминировании одной из станций екатеринбургского метрополитена, задержали в столице Среднего Урала, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 11.3% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.5% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.1% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

По его словам, вечером 18 февраля на центральный пункт пожарной связи Екатеринбурга поступило сообщение от неизвестного о том, что на станции метро "Площадь 1905 года" готовится взрыв. Со станции были эвакуированы 120 пассажиров и девять сотрудников метрополитена. Ничего опасного там не обнаружили.

"Сотрудники полиции и ФСБ Екатеринбурга задержали гражданина, подозреваемого в ложном минировании метрополитена в прошлое воскресенье", — сказал Горелых.

Он уточнил, что задержанным оказался 37-летний ранее судимый за кражу безработный житель города Березовский.

"Свой противоправный и безумный поступок он объяснил желанием отомстить полицейским за то, что они его привлекали к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Месть – чувство далеко не из приятных и добрых. За него теперь придется реально отвечать по всей строгости закона", — отметил Горелых.

Горелых добавил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.