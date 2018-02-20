В Екатеринбурге задержали подозреваемого в лжеминировании метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в лжеминировании одной из станций екатеринбургского метрополитена, задержали в столице Среднего Урала, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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"Сотрудники полиции и ФСБ Екатеринбурга задержали гражданина, подозреваемого в ложном минировании метрополитена в прошлое воскресенье", — сказал Горелых.
Он уточнил, что задержанным оказался 37-летний ранее судимый за кражу безработный житель города Березовский.
"Свой противоправный и безумный поступок он объяснил желанием отомстить полицейским за то, что они его привлекали к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Месть – чувство далеко не из приятных и добрых. За него теперь придется реально отвечать по всей строгости закона", — отметил Горелых.
Горелых добавил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.