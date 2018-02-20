В Ставрополье главу района подозревают в подлоге при переселении граждан

НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Грачевского района, которого подозревают в служебном подлоге во время реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает региональное СУ СК РФ.

"По данным следствия, в декабре 2016 года чиновник, желая повысить свой авторитет, приукрасить действительность и создать видимость успешной и своевременной реализации программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах", подписал подготовленные главным архитектором администрации района разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов на 39 квартир", — говорится в сообщении.

Как считает следствие, данные квартиры изначально не соответствовали требованиям проектной документации, а также строительным и санитарно-техническим нормам и правилам.

"Своими действиями чиновник нарушил права граждан, проживающих в аварийном жилье, на их безопасные и благоприятные условия проживания", — отмечает ведомство.

По данному факту по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по Ставропольскому краю, возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог" УК РФ. Ее санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.