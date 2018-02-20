Под Челябинском уволят директора интерната, где выявили случаи насилия

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Директор интерната в Челябинской области, где вскрылись случаи насилия над воспитанниками местным жителем, получила уведомление о расторжении трудового договора, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

Ранее СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвинение в совершении преступлений предъявлено 51-летнему местному жителю. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

Прокуратура региона в свою очередь отмечала, что в ходе проверки в интернате вскрылись нарушения. Так, администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников учреждения гражданами, отсутствовал контроль за детьми, зачастую заявления в органы полиции о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно, не принимались меры к восстановлению повреждений ограждения территории.

Прокуратура уточняет, что в соцучреждении имелась возможность свободного доступа посторонним лицам на территорию и бесконтрольного ухода воспитанников из интерната. Для устранения нарушений закона прокуратурой внесено представление главе муниципального района по месту нахождения интерната, также поставлен вопрос о соответствии руководителя учреждения занимаемой должности.

"Директору интерната, где были выявлены грубые нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, работодатель вручил уведомление о расторжении трудового договора. Насколько я знаю, соответствующий приказ еще не подписан, это будет сделано завтра", — сказала Мамаева.

Согласно информации на сайте социального учреждения, директор интерната имеет общий педагогический стаж 41 год, у нее высшее образование, она – учитель начальных классов. Кроме того, большинство педагогов учреждения имеют высшее образование, среди них педагоги-психологи, педагоги-логопеды.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отмечала, что направит специалистов проверить интернаты Челябинской области в связи с выявленными случаями насилия, также по ее просьбе к проверке подключится Генпрокуратура.