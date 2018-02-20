Три мобильные группы МЧС продолжают дежурить на месте крушения Ан-148

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Три мобильные группы МЧС России продолжают дежурить на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области, сообщает во вторник министерство.
"На месте авиакатастрофы организовано дежурство трех мобильных групп МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, главные управления по Московской, Нижегородской и Оренбургской областям, а также отряд "Центроспас" и центр "Лидер" продолжают функционировать в режиме чрезвычайной ситуации. Организована работа по разъяснению родственникам погибших порядка компенсационных и страховых выплат.
"В течение суток проводилось молекулярно-генетическое идентификационное исследование останков тел погибших", — отмечается в сообщении.