Яровая просит передать дело челябинского интерната в центральный аппарат СК

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая направила на имя руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина депутатский запрос о передаче дела челябинского интерната в производство сотрудникам центрального аппарата СК РФ о привлечении специалистов Института имени Сербского к работе с детьми.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на данный момент потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвиняют в преступлении 51-летнего местного жителя. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о передаче дела в производство сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации с привлечением специалистов ФГБУ "ФМИЦПН" имени В. П. Сербского Минздрава России и других необходимых экспертов", — говорится в письме парламентария, которое находится в распоряжении агентства.

По мнению вице-спикера, опубликованные в СМИ данные о том, что в одном из интернатов Челябинской области в отношении воспитанников систематически совершались насильственные действия сексуального характера, свидетельствуют и о возможной причастности к совершению указанных преступлений группы лиц, в том числе сотрудников детского дома.

"Требуется незамедлительное проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление всех возможных соучастников и пособников совершенных преступлений, установление и обеспечение защиты пострадавших детей", — считает Яровая.

В документе подчеркивается, что особого внимания требует защита потерпевших от возможного давления и влияния, которые станут препятствием к установлению всех фактов и обстоятельств совершенных преступлений.

"Причины и условия, способствовавшие совершению организованного и длящегося по времени преступного насилия над детьми, предполагают в том числе и комплексную правовую оценку организации контроля и надзора за работой данного детского учреждения", — подчеркивает политик в документе.