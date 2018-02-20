В Башкирии пьяный мужчина удерживал фельдшера в квартире, угрожая бутылкой

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пьяный житель Башкирии удерживал фельдшера скорой помощи в своей квартире, угрожая ему стеклянной бутылкой, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.

По версии следствия, днем 14 января 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал "скорую", ложно сообщив об огнестрельном ранении. В связи с тем, что прибывший по вызову фельдшер отказал мужчине в проведении алкогольной дезинтоксикации, тот стал угрожать медику убийством, замахиваясь стеклянной бутылкой, и продолжительное время удерживал его в комнате.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Незаконное лишение свободы", — говорится в сообщении.