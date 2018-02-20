Жительница Челябинской области убила сына и покончила с собой

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Жительница Магнитогорска Челябинской области, по предварительным данным, убила шестилетнего сына, а потом покончила с собой, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, утром 19 февраля в лесополосе одного из районов Магнитогорска обнаружены тела 40-летней женщины и ее 6-летнего сына с ножевыми ранениями.

"Следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По предварительным данным, женщина нанесла смертельные ножевые ранения сыну", — говорится в сообщении. Там уточняется, что после этого женщина покончила с собой.

Также в ходе осмотра места происшествия была найдена предсмертная записка, говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает следствие.