Жительница Челябинской области убила сына и покончила с собой

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Жительница Магнитогорска Челябинской области, по предварительным данным, убила шестилетнего сына, а потом покончила с собой, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.
"Следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По предварительным данным, женщина нанесла смертельные ножевые ранения сыну", — говорится в сообщении. Там уточняется, что после этого женщина покончила с собой.
Также в ходе осмотра места происшествия была найдена предсмертная записка, говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает следствие.