Жителя Ингушетии подозревают в содействии террористической деятельности

НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в том, что он передал 170 тысяч рублей на финансирование террористической деятельности, сообщает региональное СУ СК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — отмечает ведомство.