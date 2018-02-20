Жителя Ингушетии подозревают в содействии террористической деятельности

НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в том, что он передал 170 тысяч рублей на финансирование террористической деятельности, сообщает региональное СУ СК РФ.

"По данным следствия, 34-летний подозреваемый в декабре 2014 года передал денежные средства в сумме 170 тысяч рублей своему знакомому, который, не владея информацией о предназначении денег, по поручению подозреваемого перевел их на банковскую карту. В дальнейшем деньги были обналичены на территории другого государства с целью использования на финансирование терроризма", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — отмечает ведомство.