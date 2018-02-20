МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. СК России завершил расследование дела о присвоении более 180 миллионов рублей при закупке пожарных напорных кранов и огнетушительного порошка в МЧС, сообщается на сайте ведомства.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению… в присвоении денежных средств, выделенных для приобретения пожарных рукавов и огнетушащего порошка (ч. 4 ст. 160 УК РФ)… собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в присвоении денежных средств были обвинены бывший директор департамента развития МЧС России Беслан Гогохия, два бывших начальника ФКУ "Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" Александр Прокушин и Алексей Васильев, а также бывший замначальника этого учреждения Владимир Балагуров.
По версии следствия, в период 2014-2015 года обвиняемые с целью присвоения бюджетных средств заключили госконтракты на поставку пожарных напорных рукавов с ООО "Производственное объединение "Русская промышленная группа", с ООО "НПО Нанотех" и ООО "Группа компаний Строймир" на сумму свыше 181 миллиона рублей. В рамках исполнения контрактов руководители фирм, действуя совместно с руководством ФКУ, закупили более дешевые пожарные напорные рукава, не соответствующие требованиям контракта, и поставили их в ведомство с предъявлением подложных документов о соответствии продукции требованиям, а руководители ФКУ оплатили их.
Кроме того, в 2015 году по аналогичной схеме Гогохия, Васильев, Стяжкин и Непряхин организовали хищение денежных средств под видом поставки 25 тонн огнетушащего порошка ООО "ТД "Зелёный Свет" на сумму свыше 11,15 миллионов рублей при рыночной стоимости продукции около 655 тысяч рублей.
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