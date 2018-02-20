В Томской области адвоката заподозрили в "выкачивании" денег из подзащитных

НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Томске задержали 45-летнего адвоката, который подозревается в хищении у своих подзащитных денег, которые якобы требовались на взятки полицейским, сообщает во вторник управление службы по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Томской области установлено, что 45-летний житель города Томска, зарегистрированный в реестре адвокатов Томской области и осуществляющий адвокатскую деятельность в "Межрегиональной юридической ассоциации", разработал схему по хищению имущества у подзащитных", — говорится в сообщении.

По данным управления, адвокат с подельником при оказании юридической помощи жителям Томска вводил их в заблуждение о необходимости незаконной передачи денег сотрудникам УМВД России по Томской области за действия, входящие в их служебные полномочия, а также незаконные действия в интересах подзащитных. По одному из выявленных эпизодов адвокат таким способом получил 450 тысяч рублей, отметили в УФСБ.

На основании представленных управлением результатов оперативно-разыскной деятельности 19 февраля Следственное управление СК РФ по Томской области возбудило уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере" в отношении адвоката и его подельника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. В настоящее время проводятся неотложные следственно-оперативные действия, направленные на получение всех необходимых по уголовному делу доказательств, а также установление возможных иных участников противоправной деятельности", — добавили в управлении.