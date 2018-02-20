В Свердловской области на девочку упали хоккейные ворота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Семилетняя девочка получила серьезные травмы в Свердловской области в результате падения на нее хоккейных ворот, сообщает во вторник региональная прокуратура.

По данным ведомства, трагедия случилась 18 февраля в поселке Валериановск Качканарского городского округа на улице Кирова.

"Девочка вместе с другими детьми находилась на стадионе. Хоккейные ворота упали на семилетнего ребенка, в результате чего девочка получила травмы различной степени тяжести, в том числе перелом костей черепа, черепно-мозговая травма. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, позднее она доставлена в больницу Екатеринбурга, где прооперирована", — уточняет прокуратура.

По информации прокуратуры, по факту ЧП ведется проверка. Устанавливается, на балансе какой организации находятся данные ворота и спортивный стадион, каким образом ворота были закреплены. Также затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной им травме.