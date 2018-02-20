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Происшествия

Норильский "департамент ясновидения" обманул женщину на два миллиона рублей

09:3520.02.2018
(обновлено: 09:41 20.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД. Архивное фотоТелефон в дежурной части УВД. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. Жительница Норильска, доверившись целительнице и позже выполняя инструкции представителей "департамента ясновидения", лишилась более чем 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / rosasto
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По его данным, северянка обратилась в полицию с заявлением, что в течение нескольких лет неизвестные обманом похитили у нее 2 миллиона 178 тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что в 2014 году потерпевшая увидела по телевизору выступление "целительницы", оказывающей услуги в телефонном режиме. Женщина ей поверила и, позвонив по указанному в эфире телефону, узнала что ей и ее близким необходима срочная помощь, в связи с чем необходимо пройти сеанс очищения и оздоровления.

"С целью оплаты услуг целителей женщина осуществила несколько денежных переводов на указанный собеседниками счет, после чего узнала, что над ее семьей нависла еще более страшная угроза, избавиться от которой можно только при проведении дополнительных сеансов. В течение месяца заявительница перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. Экстрасенсы наложили на нее обет молчания и требовали никому ни о чем не рассказывать", — рассказал Юрченко.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Он отметил, что "в начале 2016 года на телефон потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся представителями "департамента ясновидения и целительства", и сообщили, что лица, на имя которых она ранее переводила денежные средства, находятся под следствием". По их словам, чтобы вернуть потраченные на псевдоуслуги деньги, женщине, в соответствии с законодательством, необходимо заплатить подоходный налог. На данное предложение норильчанка согласилась и перевела около 300 тысяч рублей.

В октябре 2016 года норильчанка получила заказное письмо, в котором было указано, что она признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве и при оформлении страхового полиса может получить денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

"При звонке на указанный в письме номер телефона женщина узнала, что в счет оформления документа нужно перечислить еще 18 тысяч рублей. После перевода денежных средств больше на связь с северянкой уже никто не выходил", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время по указанным ею фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

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