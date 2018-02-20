Норильский "департамент ясновидения" обманул женщину на два миллиона рублей

КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. Жительница Норильска, доверившись целительнице и позже выполняя инструкции представителей "департамента ясновидения", лишилась более чем 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
"С целью оплаты услуг целителей женщина осуществила несколько денежных переводов на указанный собеседниками счет, после чего узнала, что над ее семьей нависла еще более страшная угроза, избавиться от которой можно только при проведении дополнительных сеансов. В течение месяца заявительница перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. Экстрасенсы наложили на нее обет молчания и требовали никому ни о чем не рассказывать", — рассказал Юрченко.
В октябре 2016 года норильчанка получила заказное письмо, в котором было указано, что она признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве и при оформлении страхового полиса может получить денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
"При звонке на указанный в письме номер телефона женщина узнала, что в счет оформления документа нужно перечислить еще 18 тысяч рублей. После перевода денежных средств больше на связь с северянкой уже никто не выходил", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время по указанным ею фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".