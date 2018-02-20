В Приморье восстановили движение поездов, где четыре вагона сошли с рельсов

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Ремонтные бригады восстановили движение на станции Дальневосточной железной дороги в Приморье, где из-за столкновения двух составов с рельсов сошли 4 вагона, сообщает ДВЖД.
"В 04.46 по московскому времени открыто движение на станции Гвоздево однопутного участка Барановский – Хасан Дальневосточной железной дороги", — говорится в сообщении.
В ликвидации последствий схода участвовал восстановительный поезд со станций Уссурийск. Продолжает работу комиссия под председательством начальника ДВЖД. Причины происшествия выясняются.