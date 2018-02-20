В Приморье восстановили движение поездов, где четыре вагона сошли с рельсов

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Ремонтные бригады восстановили движение на станции Дальневосточной железной дороги в Приморье, где из-за столкновения двух составов с рельсов сошли 4 вагона, сообщает ДВЖД.

Ранее ДВЖД сообщала, что на станции Гвоздево участка Барановский-Хасан произошло боковое столкновение маневрового состава и прибывающего поезда. В результате с рельсов сошли четыре порожних вагона, движение поездов по станции приостановлено. Никто не пострадал. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Следователи начали проверку.

"В 04.46 по московскому времени открыто движение на станции Гвоздево однопутного участка Барановский – Хасан Дальневосточной железной дороги", — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий схода участвовал восстановительный поезд со станций Уссурийск. Продолжает работу комиссия под председательством начальника ДВЖД. Причины происшествия выясняются.