Пожар в типографии в Екатеринбурге ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Пожар в типографии в Екатеринбурге, где утром загорелось оборудование, ликвидирован, сообщает во вторник ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, утром во вторник в столице Среднего Урала на площади 75 квадратных метров загорелось оборудование в типографии, расположенной на улице Основинской. В тушении участвовали 36 пожарных на девяти спецмашинах.

"В 09:21 (по местному времени) открытое горение на пожаре в офисном здании в городе Екатеринбурге ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели", — сообщает ведомство.