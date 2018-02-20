Челябинские полицейские обнаружили нарколабораторию в частном доме

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Более 18 килограммов синтетического наркотика изъяли полицейские в частном доме в Челябинске, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.

"… Полицейскими установлено месторасположение нарколаборатории, в которой челябинцами осуществлялось производство запрещенного вещества. Так, в ходе обысков в доме по улице Морской Металлургического района Челябинска стражами порядка обнаружено и изъято синтетическое вещество массой более 18 килограммов, а также предметы и вещества, необходимые для изготовления наркотических средств. Указанные запрещенные вещества трое граждан 26-27 лет хранили в целях сбыта", — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по покушению на производство, сбыт или пересылку наркотических средств, уточняется в сообщении.

Задержанные заключены под стражу, добавляет пресс-служба.