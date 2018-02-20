В Перми столкнулись два автобуса, погиб подросток

ДТП в Перми с участием микроавтобусов. 20 февраля 2018

ДТП в Перми с участием микроавтобусов. 20 февраля 2018

ПЕРМЬ, 20 фев — РИА Новости. Два маршрутных автобуса столкнулись в Перми, погиб подросток, сообщает главное управление МВД по Перми.

ДТП произошло во вторник утром, около 7.00 по местному времени на перекрестке улиц Уинская – Макаренко.

"В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир одного из автобусов, еще два человека доставлены в больницу с различными травмами", — говорится в сообщении полиции.

По предварительной информации, один из участников автоаварии двигался по улице Макаренко в направлении улицы Уинской. На круговом движении водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с другим автобусом.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.