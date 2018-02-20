В Новокузнецке при ДТП погибли двое работников разреза "Бунгурский"

КЕМЕРОВО, 20 фев — РИА Новости. Два работника разреза "Бунгурский" погибли в ДТП с БелАЗом в Новокузнецке, их семьи получат материальную помощь, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным ГУМВД по Кемеровской области, ДТП произошло около 8.00 (4.00 мск) на технологической автодороге Новокузнецк — Листвяги. По предварительной информации, водитель Nissan Avenir не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с БелАЗом. В результате аварии погибли два пассажира иномарки (мужчины 43 и 50 лет), ее 46-летний водитель попал в больницу с различными травмами.

"Установлено, что в легковом автомобиле ехали жители города Новокузнецка, работники разреза "Бунгурский". Администрация города приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибших, их семьям также будет оказана материальная помощь", — сообщает мэрия.

Отмечается, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов потребовал от собственников угольных предприятий незамедлительно принять дополнительные меры по организации безопасного движения грузового и личного автотранспорта на технологических дорогах и в связи со случившейся трагедией оказать всестороннюю помощь семьям погибших.

На месте аварии работают правоохранительные органы, которые разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.