В Новокузнецке при ДТП погибли двое работников разреза "Бунгурский"

КЕМЕРОВО, 20 фев — РИА Новости. Два работника разреза "Бунгурский" погибли в ДТП с БелАЗом в Новокузнецке, их семьи получат материальную помощь, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Установлено, что в легковом автомобиле ехали жители города Новокузнецка, работники разреза "Бунгурский". Администрация города приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибших, их семьям также будет оказана материальная помощь", — сообщает мэрия.
Отмечается, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов потребовал от собственников угольных предприятий незамедлительно принять дополнительные меры по организации безопасного движения грузового и личного автотранспорта на технологических дорогах и в связи со случившейся трагедией оказать всестороннюю помощь семьям погибших.
На месте аварии работают правоохранительные органы, которые разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.