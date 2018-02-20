В Екатеринбурге загорелась типография

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Оборудование вспыхнуло в екатеринбургской типографии на площади 75 квадратных метров, сообщает во вторник ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, информация о возгорании в здании на улице Основинской поступила к пожарным в 07.50 по местному времени.

"На площади 75 квадратных метров повреждено печатное оборудование в типографии, расположенной на втором этаже трехэтажного офисного здания. В тушении пожара задействованы девять единиц техники, 36 человек личного состава. Угроза распространения огня ликвидирована, тушение продолжается", — отмечает управление.

По сведениям ведомства, на момент возникновения пожара людей в здании не было, пострадавших нет.