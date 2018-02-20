Следователи проводят проверку по факту схода с рельсов вагонов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту бокового столкновения маневрового состава и поезда в Приморье, из-за чего с рельсов сошли четырех пустых вагонов, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее ДВЖД сообщала, что на станции Гвоздево участка Барановский-Хасан произошло боковое столкновение маневрового состава и прибывающего поезда. В результате инцидента с рельсов сошли четыре порожних вагона, движение поездов по станции приостановлено, пострадавших нет, угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

"По данным следствия… при проведении маневровых работ произошел выезд вагонов за маневровый сигнал, в результате чего группа вагонов по стрелочному переводу выкатилась на железнодорожный путь, и произошло столкновение с железнодорожными вагонами грузового поезда, прибывающего на третий путь станции Гвоздево", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего, причиненный материальный ущерб. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.