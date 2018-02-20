Следователи проводят проверку по факту схода с рельсов вагонов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту бокового столкновения маневрового состава и поезда в Приморье, из-за чего с рельсов сошли четырех пустых вагонов, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По данным следствия… при проведении маневровых работ произошел выезд вагонов за маневровый сигнал, в результате чего группа вагонов по стрелочному переводу выкатилась на железнодорожный путь, и произошло столкновение с железнодорожными вагонами грузового поезда, прибывающего на третий путь станции Гвоздево", — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего, причиненный материальный ущерб. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.