Хабаровчанин подкупил аптекаря ради 92 тысяч литров спирта

ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. Суд Вяземского района Хабаровского края признал жителя Хабаровска виновным в коммерческом подкупе руководителя аптеки, который согласился приобрести для осужденного 92 тысячи литров этилового спирта, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Суд установил, что осужденный намеревался получить прибыль от продажи спирта. Для его приобретения нужна специальная лицензия. Коммерсант договорился с руководителем одной из аптек города Вяземского, имеющей такую лицензию, о приобретении для него спирта от имени фармацевтической организации. Директор аптеки заключил с поставщиком лекарственных средств договор о поставках лекарственного средства "Этиловый спирт".

На основании этого договора было приобретено пять партий спирта общим объемом 92 тысячи литров на сумму восемь миллионов рублей. Коммерсант выплатил директору аптеки за содействие 250 тысяч рублей.

"Суд признал хабаровчанина виновным по статье "Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего". И приговорил в двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при избрании наказания суд учел признание вины осужденным, наличие малолетнего ребенка и других смягчающих наказание обстоятельств. Приговор суда не вступил в законную силу.

Сообщается также, что директор аптеки в октябре 2017 года признан виновным в коммерческом подкупе и осужден к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.