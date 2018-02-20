В Приморье четыре пустых вагона сошли с рельсов

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Четыре пустых вагона поезда сошли с рельсов из-за бокового столкновения поезда и маневрового состава на участке Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в Приморском крае, сообщает ДВЖД.

Отмечается, что происшествие произошло в 05.43 во вторник (22.43 мск понедельника) на станции Гвоздево участка Барановский-Хасан ДВЖД.

"Допущено боковое столкновение маневрового состава и прибывающего поезда. В результате происшествия произошел сход четырех порожних вагонов, движение поездов по станции приостановлено. Никто не пострадал. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", — говорится в сообщении.

Восстановительный поезд станции Уссурийск ликвидирует последствия схода. На месте работает комиссия под руководством начальника ДВЖД. Причины происшествия выясняются.