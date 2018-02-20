В Пензе устранили крупную аварию на теплосетях

САРАТОВ, 20 фев — РИА Новости. Энергетики ликвидировали аварию на теплосетях в Пензе, которая в понедельник оставила без теплоснабжения 54 многоквартирных дома и шесть социально значимых объектов, сообщила пресс-служба местного филиала компании "Т Плюс".

Ранее прокуратура области заявила, что с 10.00 мск понедельника энергетики приступили к устранению дефекта участка тепломагистрали №11, в зону отключения попали 54 многоквартирных дома, три школы и три детсада в Заводском районе Пензы.

"Ремонтные работы на участке тепломагистрали… завершены. Подача теплоносителя восстановлена. В кратчайшие сроки тепло вернулось в дома в Заводском районе города Пензы. Температура в зданиях и помещениях соответствует нормам. Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства", — говорится в сообщении.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что центральное отопление в понедельник с 13.00 мск также отключили в 96 многоквартирных домах и пяти социально значимых объектах в результате второй за день аварии на теплосетях в Пензе. Энергетики устраняют повреждение на тепломагистрали №13, об устранении этой аварии еще не сообщалось.

В настоящее время в Пензе 6 градусов мороза.