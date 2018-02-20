В Москве пройдут прения по второму делу осужденного за убийство Немцова

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы проведет прения сторон по второму уголовному делу осужденного за убийство политика Бориса Немцова Темирлана Эскерханова — об оскорблении следователя, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

На этой стадии процесса стороны обвинения и защиты высказываются о степени доказанности обвинения, а потом прокурор попросит для обвиняемого наказание.

Согласно обвинительному заключению, на одном из заседаний по делу об убийстве Немцова "Эскерханов, желая проявить неуважение к суду, умышлено оскорбил следователя". Сам следователь заявил, что это оскорбление нанесло ему "глубокую моральную травму". Дело было возбуждено по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса (неуважение к суду), которая предусматривает такие виды наказания как штраф, исправительные работы или арест на срок до четырех месяцев.

Ранее подсудимый сказал, что у него не было задачи унизить следователя и он просто был расстроен. Эскерханов сказал, что 14 лет заключения ему дали "ни за что" и он был очень недоволен. Он добавил, что уже извинился перед потерпевшим.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Суд установил, что роль Эскерханова заключалась в слежке за политиком, и приговорил его к 14 годам тюрьмы.