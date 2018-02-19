В Махачкале обрушились стены трех частных домов

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Стены трех частных домов обрушились в Махачкале, жильцы эвакуированы и заселены в гостиницу, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.

ЧП произошло примерно в 22.00 мск по улице Даниялова в Махачкале.

"На территории шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу (одно строение), произошло обрушения трех из них. Остается угроза обрушения стен оставшихся трех хозяйств. В связи с этим на время восстановительных работ и возмещения ущерба жильцы эвакуированы в гостиницу "Ленинград" и будут полностью обеспечены всем необходимым", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 32 человека и 10 единиц техники.