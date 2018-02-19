Пермский охотник десять часов шел на лыжах за помощью для друга

ПЕРМЬ, 19 фев — РИА Новости. Охотник в Пермском крае в течение десяти часов добирался на лыжах до ближайшего населенного пункта, чтобы вызвать помощь своему другу, попавшему в аварию на снегоходе, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Два напарника приехали в Гайнинский район Пермского края поохотиться. С собой они взяли только мобильные телефоны, при этом в отдаленном лесу связь отсутствует. Во время похода один из охотников серьезно пострадал в аварии на снегоходе и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому его друг на время оставил его в заброшенном доме и ночью отправился за помощью.

"Мужчина десять часов на лыжах добирался от места происшествия до ближайшего населенного пункта (поселок Лель, Гайнский район), чтобы сообщить о произошедшем в службу спасения", — говорится в сообщении регионального минздрава.

После того, как медики получили информацию о пострадавшем охотнике, к нему на помощь вертолет Ми-8 с врачом-реаниматологом и бригадой спасателей на борту. Однако точные координаты местонахождения пациента были неизвестны.

Ориентируясь на полученные от местных охотников указания, медикам удалось найти дом, в котором находился пострадавший. Еще какое-то время потребовалось спасателям, чтобы на носилках транспортировать пациента с черепно-мозговой травмой и обморожением ног к вертолету, так как рядом с самой избушкой из-за деревьев и глубокого снега вертолет посадить не удалось.

"Вертолет взлетел уже на заходе солнца, и весь полет до Перми пилотам приходилось управлять воздушным судном практически вслепую, ориентируясь только на показания приборов", — отмечают в министерстве здравоохранения.

На борту вертолета пациенту оказали всю необходимую медицинскую помощь. В реанимацию Пермской краевой клинической больницы пострадавшего доставили спустя восемь часов после звонка в службу спасения.

По словам главного врача больницы Анатолия Касатова, на настоящий момент состояние пострадавшего стабильно и жизни пациента ничего не угрожает.