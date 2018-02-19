СК проверяет информацию о падении глыбы льда на женщину в Череповце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ о падении на женщину ледяной глыбы в Череповце, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел 13 февраля в Заягорбском районе города по адресу: проспект Победы, 148. В результате обрушения наледи женщина получила ушиб бедра и психологический шок.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

"Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, обязанных обеспечить безопасность эксплуатации зданий и сооружений в условиях образования наледи", — говорится в сообщении.