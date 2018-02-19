На Ямале потушили пожар в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев — РИА Новости. Пожар в жилом двухэтажном деревянном доме в Ноябрьске (ЯНАО) ликвидирован, в больницу доставлен один человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Вечером в понедельник в ведомстве рассказали о пожаре в многоквартирном доме, из которого были эвакуированы 15 человек. На локализацию и ликвидацию огня на площади 500 квадратных метров спасателям потребовалось примерно полтора часа.

"По состоянию на 20.18 (18.18 мск) открытое горение в жилом доме ликвидировано… В ходе тушения пожара один мужчина был доставлен в больницу города Ноябрьска с предварительным диагнозом — перелом лодыжки. На месте проводится разборка и проливка конструкций здания. Работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара", — сообщили в ведомстве.

В управлении МЧС также отметили, что утром во вторник под руководством главы Ноябрьска планируется провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассматриваться вопросы по обеспечению жильем людей, пострадавших от пожара.

В свою очередь, газета "Красный Север" сообщает о трех пострадавших, двое из которых, как пишет издание, были госпитализированы с ожогами.

Крупные пожары в деревянных многоквартирных домах на Ямале случаются регулярно. Так, в начале прошлой недели огонь полностью уничтожил деревянный дом в городе Тарко-Сале, в результате чего погибли два человека. В нем проживали 85 человек, большинство из них были вынуждены расселиться у знакомых и родственников. Кроме того, в конце января из-за пожара лишились крова 24 семьи из ямальского поселка Пангоды.