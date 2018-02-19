Гражданин Молдавии угрожал взорвать магазин в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 19 фев — РИА Новости. Сорокатрехлетний гражданин Молдавии угрожал взорвать магазин популярной в Санкт-Петербурге торговой сети, сообщает Sputnik Молдова.

Мужчина работал в этом магазине, но был уволен и посчитал такое решение несправедливым. В частности, он заявил бывшим работодателям, что ему не выплатили выходное пособие, что является нарушением прав трудящихся.

Мужчина позвонил на номер телефона доверия Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и изложил сотруднику ФСБ историю своих злоключений. Мигрант добавил, что теперь намерен взорвать магазин, в котором работал.

На место незамедлительно прибыли оперативные службы. Взрывчатых веществ в здании не нашли, поэтому эвакуация людей не потребовалась.

"Телефонного террориста" задержали по горячим следам — его вычислили по мобильному телефону, с которого он позвонил в ФСБ.

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