На Ямале из горящего дома эвакуировали 15 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев — РИА Новости. Спасатели в Ноябрьске (ЯНАО) ликвидируют пожар в деревянном многоквартирном доме, из которого эвакуированы 15 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в деревянной двухэтажке поступило в 18.46 по местному времени (16.46 мск).

"Пожар в жилом доме локализован на площади 500 квадратных метров… Из горящего дома эвакуировано 15 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении управления МЧС.

Также отмечается, что угрозы рядом стоящим зданиям нет.

"Администрация города Ноябрьска предоставила три автобуса для обогрева жильцов пострадавшего дома, также жильцам будут предоставлены жилые помещения в маневренном фонде", — добавили в ведомстве.

Крупные пожары в деревянных многоквартирных домах на Ямале случаются регулярно. Так, в начале прошлой недели огонь полностью уничтожил деревянный дом в городе Тарко-Сале, в результате чего погибли два человека. В нем проживали 85 человек, большинство из них были вынуждены расселиться у знакомых и родственников. Кроме того, в конце января из-за пожара лишились крова 24 семьи из ямальского поселка Пангоды.